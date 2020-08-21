Во Львове аноним "заминировал" ж/д вокзал - полиция

Во Львове правоохранители проверяют сообщение о минировании железнодорожного вокзала, проведена эвакуация пассажиров и сотрудников, сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

"Сегодня, 21 августа, около 13:30 в полицию поступило сообщение от неизвестного лица о том, что заминирован железнодорожный вокзал, а также других объектов в городе Львове", - сказано в сообщении.

Отмечается, что специалисты-взрывотехники, кинологи и сотрудники других служб обследуют помещения Главного железнодорожного вокзала, автовокзала "Львов" и автовокзала "Северный".

"Проведена эвакуация сотрудников и пассажиров", - добавили в полиции.

Также правоохранители проводят мероприятия по установлению лица, сообщившего о минировании.