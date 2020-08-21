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17:47 21.08.2020

Российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе с начала пятницы

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Российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе с начала пятницы

Российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, ранений среди украинских военнослужащих не зафиксировано, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано", - говорится в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Так, среди украинских защитников нет военных потерь и ранений.

Отмечается, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, украинские военнослужащие придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

Теги: #рф #оос #украина #ордло
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