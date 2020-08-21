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17:30 21.08.2020

"Прямой" просит Окружной админсуд отменить решение Нацсовета по телерадиовещанию о проверке телеканала

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"Прямой" просит Окружной админсуд отменить решение Нацсовета по телерадиовещанию о проверке телеканала

В Окружной административный суд Киева поступил еще один иск телеканала "Прямой" об обжаловании решения Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания о назначении внеплановой выездной проверки, сообщает пресс-служба ОАСК.

"В частности, истец просит суд отменить решение Нацсовета от 9 апреля 2020 года №519, которое, по его мнению, было принято с нарушением законодательства", - сказано в сообщении.

Так, сейчас суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.

Как сообщалось, в производстве Окружного админсуда Киева уже находится дело по иску "Прямого" об обжаловании решения Нацсовета от 9 января 2020 года о внеплановой проверке.

Национальный совет Украины по вопросам телерадиовещания 9 января 2020 года назначил внеплановую выездную проверку телеканала "Прямой" из-за высказывания ведущего, в котором якобы содержалось "посягательство на честь и достоинство президента Украины Владимира Зеленского".

По мнению Нацсовета, речь идет не только о словах телеведущего Сергея Пояркова, но и о содержании всей передачи в целом, в которой не были установлены общепринятые этические рамки.

Теги: #сми #проверка #суд #прямой
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