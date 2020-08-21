Комитет ВР по вопросам интеграции Украины с ЕС обратится с письмом к премьеру в защиту Госпродпотребслужбы

Комитет Верховной Рады по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом обратится к премьер-министру с письмом о недопустимости ликвидации Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).

"На внеочередном заседании комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины с ЕС его члены решили обратиться с письмом к премьер-министру о недопустимости ликвидации Госпродпотребслужбы. По мнению народных депутатов, такие действия правительства представляют серьезную угрозу экспорту украинского продовольствия в ЕС, качеству и безопасности продуктов внутри страны", - говорится в сообщении главы комитета Иванны Климпуш-Цинцадзе.

Она отметила, что Госпродпотребслужба была создана во исполнение Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Евроинтеграционные реформы в этой сфере дали возможность быстро переориентировать отечественный экспорт на требовательные рынки Евросоюза, открыли для украинских производителей другие перспективные рынки.

"Сейчас, когда экономика Украины переживает падение, потеря рынка ЕС нанесет ей еще более сокрушительный удар и отбросит страну на много лет назад", - подчеркнула глава комитета.

Ранее против идеи реорганизации Госпродпотребслужбы высказались также Европейская бизнес ассоциация, Американская торговая палата в Украине, Союз украинских предпринимателей, ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса", Украинская зерновая ассоциация.