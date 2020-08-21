Количество ПЦР-тестирований в сутки до середины сентября составит 30 тыс. – Степанов

Количество проведенных ПЦР-тестов в сутки составит 30 тыс. до середины сентября, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время селекторного совещания с руководителями структурных подразделений здравоохранения областных госадминистраций (ОГА) и лабораторных центров, а также начальниками областных штабов по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с распространением COVID-19.

"У нас есть задача до 15 сентября выйти на уровень 30 тыс. проведенных ПЦР-тестов в сутки. Сегодня лабораторные мощности позволяют нам это делать", - процитировала пресс-служба главу Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, по состоянию на 19 августа лаборатории всех форм собственности провели около 1,257 млн тестирований методом ПЦР и 860,388 тыс. ИФА-тестов. Лидерами по проведению лабораторных исследований является Киев, а также Львовская и Одесская области. Наименьшее количество исследований проведено в Луганской (11,035 тыс.), Николаевской (17,494 тыс.) и Полтавской (21,924 тыс.) областях.