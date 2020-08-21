COVID-19 підтвердили у понад 20 чиновників керівного складу Львівської міськради, стверджує голова однієї з фракцій

Коронавірус підтверджено у більше ніж 20 чиновників керівного складу Львівської міськради, заявив голова фракції партії "Європейська солідарність" у Львівській міській раді Петро Адамик.

"Після перенесення засідання сесії Львівської міськради я, як голова фракції, звернувся до кількох заступників міського голови, а також секретаря міськради і отримав підтвердження, що станом на 21 серпня лише підтверджених випадків COVID-19 виявили у понад 20 чиновників керівного складу Львівської міськради. Серед депутатів коронавірус підтвердили лише в одного депутата", - написав Адамик на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За його даними, інфіковані два заступники міського голови, представник секретаріату міськради, керівники департаментів і управлінь, їхні заступники. "Усі вони зробили ПЛР-тести та отримали позитивний результат. Саме через перетворення міської влади на осередок коронавірусу в місті й перенесли сесію міськради", - написав він.

У міській раді заяву Адамика поки що не коментують.

На 21 серпня була запланована сесія Львівської міської ради, на порядку денному якої є понад 400 питань. Але 20 серпня за рішенням колегії сесію перенесли.