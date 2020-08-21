В СВР заявляют, что их бывший сотрудник, пойманный на вывозе боеприпасов из зоны ООС, был уволен в 2019 году

В Службе внешней разведки Украины (СВР) опровергают сообщение Государственного бюро расследований (ГБР) о разоблачении якобы чиновника СВР на вывозе боеприпасов из зоны проведения Операции Объединенных сил и отмечают, что указанный чиновник был уволен со службы еще в 2019 году.

"Служба внешней разведки информирует, что чиновник СВР, которого Государственное бюро расследований подозревает в вывозе боеприпасов из района проведения ООС, уволен со службы в прошлом году… В связи с этим считаем информацию, опубликованную пресс-службой Государственного бюро расследований, некорректной", - говорится в сообщении, опубликованном на странице СВР в Facebook в пятницу.

В Службе также отметили, что к документированию деятельности правонанушителя, кроме других правоохранительных структур, были привлечены следователи Национальной полиции с участием представителей управления внутренней безопасности СВР.

Ранее в пятницу пресс-служба ГБР распространила сообщение о том, что cледователи территориального управления ГБР в Краматорске разоблачили чиновника СВР и бывшего военнослужащего на хранении и приобретении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения. "По данным предварительного расследования, полковник СВР по указанию бывшего военнослужащего ГБР незаконно вывозил боеприпасы из района проведения ООС", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что боеприпасы были украдены бывшим пограничником при прохождении им службы в 2015-2017 годах и хранились в арендованном им гараже в Северодонецке. На попытке вывоза этих боеприпасов и были уличены перевозчики оружия. Фигурантам сообщили о подозрении в незаконном обращении с боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины).