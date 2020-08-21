COVID-19 подтвержден более чем у 20 руководящих лиц Львовского горсовета - глава одной из фракций

Коронавирус подтвержден более чем у 20 руководящих чиновников Львовского горсовета, сообщил председатель фракции партии "Европейская солидарность" во Львовском городском совете Петр Адамик.

"В связи с переносом заседания сессии Львовского горсовета я как глава фракции обратился к нескольким заместителям городского головы, а также к руководителю секретариата и получил подтверждение, что по состоянию на 21 августа только подтвержденных случаев COVID-19 обнаружили более чем у 20 чиновников руководящего звена Львовского горсовета. Среди депутатов коронавирус подтвердили только у одного депутата", - написал Адамик на своей странице в соцсети Facebook.

По его данным, инфицированы два заместителя городского головы, представитель секретариата горсовета, руководители департаментов и управлений, их заместители. "Все они сдали ПЦР-тесты и получили позитивный результат. Именно в связи с превращением городских властей в очаг коронавируса в городе была перенесена сессия горсовета", - написал он.

В городском совете заявление Адамика пока не комментируют.

На 21 августа была запланирована сессия Львовского городского совета, в повестке дня которой насчитывается более 400 вопросов. Но 20 августа по решению коллегии сессию перенесли.