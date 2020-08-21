События

15:27 21.08.2020

В Киеве проверяют ж/д вокзал после сообщения о минировании

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В Киеве проверяют ж/д вокзал после сообщения о минировании

В Киеве правоохранители проводят проверку здания железнодорожного вокзала после анонимного сообщения о якобы минировании, сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Все работники и пассажиры вокзала эвакуированы, объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Уточняется, что поезда продолжают курсировать по графику. Посадка осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

Теги: #киев #минирование #вокзал
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