В Киеве проверяют ж/д вокзал после сообщения о минировании

В Киеве правоохранители проводят проверку здания железнодорожного вокзала после анонимного сообщения о якобы минировании, сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Все работники и пассажиры вокзала эвакуированы, объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Уточняется, что поезда продолжают курсировать по графику. Посадка осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.