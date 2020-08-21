События

15:18 21.08.2020

На выходных в Украине будет жарко, в ряде областей - кратковременные дожди с грозами и шквалами, местами град

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На выходных в Украине будет жарко, в ряде областей - кратковременные дожди с грозами и шквалами, местами град

Ближайшей ночью, 22 августа, неустойчивую погоду большинства областей Украины будет определять атмосферный фронт с севера, днем осадки прекратятся под влиянием поля повышенного давления, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в большинстве областей Украины, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областей, днем в юго-восточных, Днепропетровской областях и в Крыму - кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°, в южной части местами до 22°; днем 24-29°, в Закарпатской и Одесской облатсях до 32°; в Карпатах ночью 9-14°, днем 19-24°.

В Киеве в ночь на субботу кратковременный дождь с грозой, днем без осадков; температура ночью 16-18°, днем 24-26°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 22 августа самая высокая температура днем была 36,6 градусов тепла в 2000 году, а самая низкая ночью - 4,6 градусов выше ноля в 1914 году.

В воскресенье, 23 августа, в Украине без осадков, лишь в западных областях днем кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории - без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-16°, на побережье до 20°; днем 24-29°, на юге страны до 33°.

В Киеве в воскресенье без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 26-28°.

21 августа температура воды в Чёрном и Азовском морях была 23-25°; в Днепре в пределах Киева 22°.

Теги: #погода #прогноз
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