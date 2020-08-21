Число сторонников предоставления ОРДЛО автономии практически равно количеству его противников - исследование Фонда "Деминициативы"

Предоставление "особого статуса" отдельным района Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) поддерживают и не поддерживают практически одинаковое число украинцев, свидетельствуют данные исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива и Центром Разумкова.

Вариант ответа "безусловно поддерживаю, закон нужен как можно скорее для установления мира" выбрали 26,7% респондентов по всей стране. Еще 6,9% украинцев готовы поддержать такое решение, если его одобрит политик или партия, которым они доверяют.

26,8% принявших участие в опросе считают, что ОРДЛО не должно иметь никакого особого статуса, 15,5% согласны на него в случае восстановления в регионе действия Конституции и законов Украины, еще 9,2% поддерживают особый порядок местного самоуправления в случае введения на Донбасс миротворцев.

Сторонников введения особого статуса для ОРДЛО больше всего в электорате "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 59,2% избирателей этой политсилы считают такой вариант правильным. Среди сторонников "Слуги народа" этот показатель более чем вдвое ниже - 22,4%, среди сторонников "Батькивщины" - 17,5%. Наименьшие показатели среди сторонников "Европейской солидарности" (10,6%) и "Голоса" (10%).

Против особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО наиболее активно выступает электорат "Евросолидарности" - 50,4% их избирателей считают такие законодательные изменения неприемлемыми, далее идут сторонники ВО "Батькивщина" - 35,8%, "Слуги народа" - 27,6%, "Голоса" - 22,6% и ОПЗЖ - 6,9%.

Идеи о введении особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО при условии привлечения миротворцев на Донбасс, а также особый статус в случае восстановления действия на этой территории Конституции и законов Украины находят наибольший отклик у электората партии "Голос" - 30,5% и 27,9% соответственно.

Избиратель других политических проектов показывают меньший интерес к таким вариантам ответов: у "Слуги народа" - это 13,4% и 14,9%, у ОПЗЖ - 2,5% и 10,2%, у "Евросолидарности" - 7,9% и 16,2%, у "Батькивщины" - 16,6% и 14,3% соответственно.

Опираются на мнение лидера или партии в этом вопросе 6,8% сторонников "Слуги народа", 11,4% избирателей ОПЗЖ, 7,9% электората Евросолидарности, 3,3% поддерживающих "Батькивщину" и 3,5% тех, кто за "Голос".