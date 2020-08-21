Умер отец Марины Порошенко

Отец жены пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко, Марины, скончался 20 августа. Об этом Порошенко сообщил в соцсети Facebook.

"Вчера умер отец Марины - Анатолий Михайлович Переведенцев. Настоящий государственник, строитель, великий украинец, а еще мой близкий друг и любящий отец и дедушка", - написал он в пятницу.

Церемония прощания состоится в субботу, 22 августа, в 11:00 в Национальном музее медицины Украины (ул. Богдана Хмельницкого, 37).

Анатолий Переведенцев – в прошлом заместитель министра здравоохранения УССР. С 1985 по 1988 годы занимал должность советника посла СССР в Монголии.