Верховный суд Израиля потребовал от правительства ответить на петицию о переносе праха цадика Нахмана из Умани в Израиль - Верховный суд Израиля потребовал от правительства ответить на петицию о переносе праха цадика Нахмана из Умани в Израиль

Судья Верховного суда Израиля Дафна Барак Эрез потребовала от премьер-министра Биньямина Нетаньяху, правительства Израиля и Еврейского агентства ответить на петицию, поданную в суд Браславским хасидом Шароном Шельцером, с требованием объяснить, почему они не работают над перепогребением в Израиле похороненного в Умани основателя браславской хасидской секты раввина (цадика) Нахмана.

Как сообщает израильское издание "Jewish Press", Шельцер петиция подана через прокурора Итамара Бен Гвира в понедельник вечером после того, как стало известно, что Украина якобы запретила всем иностранным иудеям въезд в страну в нынешнем году для ежегодного паломничества к могиле Нахмана. При этом Шельцер работал над вопросом переноса останков раввина Нахмана в Израиле и ранее, на протяжении 10 лет, поясняя, что такова была воля покойного.

В петиции также говорится, что в связи с недавним заявлением министра иностранных дел Украины о том, что в этом году, впервые за десятилетия, массовое паломничество евреев в Умань на иудейский Новый год (Рош ха-Шан) не будет разрешено, Высокий суд просят провести срочное слушание по вопросу перепогребения Нахмана в Израиле еще до приближающегося Рош ха-Шана.

"Я не сомневаюсь, что Верховный суд предоставит нам запрошенное средство правовой защиты, которое на самом деле является средством правовой защиты для всей богобоязненной общественности в Государстве Израиль и во всем мире. Перенести прах раввина Нахмана в Израиль - это жизненно важная потребность первоочередного порядка", - сказал Шельцер в интервью израильскому телеканалу Channel 20.

В свою очередь, Бен Гвир отметил, что "нет никаких причин, по которым Государство Израиль, которое перенесло для захоронения в Израиль прах других великих людей еврейского народа… не должно работать над тем, чтобы перенести прах Нахмана, который имеет много заслуг в возрождении еврейского народа".

Как сообщалось, Министерство здравоохранения Израиля призвало Киев не разрешать в текущем году паломничество хасидов в Умани на праздник Рош ха-Шана.

17 августа мэр Умани Александр Цебрий пригрозил заблокировать въезд для хасидов на период Рош ха-Шана в связи с ситуацией с коронавирусом и отправился в Киев для решения этого вопроса на высшем уровне.

В тот же день глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что правительство поддержало решение об ограничении на посещение иностранцами Умани на период празднования Рош ха-Шана в 2020 году.

18 августа правительства Украины и Израиля выступили с совместным заявлением, в котором призвали паломников, которые планируют принять участие в праздничных мероприятиях по случаю Рош ха-Шана в Украине, воздержаться от посещения Умани "из-за угрожающей эпидемической ситуации". В то же время для тех, кто все-таки решит посетить Умань, в правительствах подчеркивают, что карантин в Украине распространяется на все публичные мероприятия и должен строго соблюдаться.

21 августа Аваков заявил, что Украина введет технические ограничения, которые сделают невозможным прибытие большого количества паломников на празднование Рош ха-Шана в Умань в 2029 году. Глава ведомства отметил, что на украинские дипломаты уже провели соответствующие консультации с соответствующими правительствами стран, откуда едет больше всего паломников.

Каждую осень в г.Умань Черкасской области, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош Ха-Шана прибывают паломники-хасиды со всего мира. В 2019 году для встречи 5780-го иудейского Нового года, который празднуется с вечера 29 сентября по вечер 1 октября, в Умань прибыло более 30 тыс. паломников.