События

14:29 21.08.2020

Врач Навального не согласна с вердиктом омских медиков о нарушении у него обмена веществ, настаивает на версии отравления

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Врач Навального не согласна с вердиктом омских медиков о нарушении у него обмена веществ, настаивает на версии отравления

Лечащий врач оппозиционера Алексея Навального, находящегося в реанимации в омской больнице, не доверяет вердикту местных медиков.

"Нарушение обмена веществ может быть при огромном количестве заболеваний. Это состояние, а не диагноз. Ну, и падение сахара не диагноз. Кстати, вчера сахар был нормальным", - написала врач Навального Анастасия Васильева в Twitter.

По ее словам, "опять держат нас за идиотов: говорят умные общие слова, а причину комы и диагноз установить не в силах".

Она настаивает на своем мнении, что Навального отравили. "Это отравление, на фоне которого развилось тяжелое нарушение обмена веществ. Подлая подмена понятий", - заявила Васильева.

Она также выразила недоумение в связи с запретом транспортировки оппозиционера при озвученном диагнозе.

"Если диагноз всего лишь "нарушение обмена веществ", то почему не отпускают Алексея в Берлин? А потому, что выжидают 3 дня, чтобы не осталось следов яда в организме, и в Европе уже невозможно было бы установить это токсическое вещество", - считает Васильева.

Между тем, омские медики пригласили прибывших в город немецких специалистов для ознакомления с состоянием Навального, сообщила в пятницу пресс-служба омского Минздрава со ссылкой на главврача городской больницы скорой помощи №1 Александра Мураховского.

"Также мы пригласили и немецких специалистов, которые прибыли в Омск на реанимационном самолете, чтобы они у нас в клинике ознакомились с состоянием пациента, результатами исследований. В настоящее время они к нам направляются", - сказал Мураховский.

Ранее сообщалось, что основным диагнозом оппозиционера Алексея Навального является нарушение обмена веществ, об этом заявила в пятницу пресс-служба омского Минздрава со ссылкой на главврача омской больницы скорой помощи №1 Александра Мураховского. "На сегодняшний день у нас есть рабочие диагнозы. Основной - это нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ", - сказал Мураховский.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в реанимацию омской больницы. Он остается в коме. Соратники предполагают, что Навального могли отравить. По данным пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, Навальный в четверг ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска.

Теги: #рф #навальный
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