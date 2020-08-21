Прокуратура Киева уведомила о подозрении бизнесмена, не оплатившего аренду коммунальной земли на 7,5 млн грн

Правоохранители уведомили о подозрении киевского предпринимателя, который уклонился от уплаты аренды земли на сумму 7,5 млн грн, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Установлено, что руководитель фирмы, расположенной в Киеве, в период с 2017-го по 2019 гг. умышленно уклонялся от уплаты арендной платы за земельные участки коммунальной формы собственности. Причиненные убытки составили 7,5 млн грн", - указывается в сообщении.

Бизнесмен уведомлен о подозрении по ч. 3 ст. 212 (умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства принимаются меры, направленные на возмещение причиненного ущерба.