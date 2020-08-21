Российские наемники не нарушали режим тишины на Донбассе до полудня

Российские наемники не открывали огонь на Донбассе в пятницу с начала суток по состоянию на полдень, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"С начала текущих суток по состоянию на 12.00 на всех участках ответственности украинских подразделений сохранялась тишина, нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было… Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой подразделениями из состава Объединенных сил", - говорится в сообщении.

В то же время, по сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в течение недели оккупанты одновременно проводили ротные тактические учения, занятия по преодолению водных преград в составе мотострелковых подразделений, стрельбы танковых и артиллерийских подразделений, в том числе с привлечением к корректировке огня беспилотных летательных аппаратов.