Глава Facebook дал показания в рамках антимонопольного расследования

Федеральная торговая комиссия (FTC) США на этой неделе получила показания от главы и основателя Facebook Inc. Марка Цукерберга в рамках проводимого антимонопольного расследования, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник.

Регулятор выясняет, нарушила ли американская компания, которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть, антимонопольное законодательство США.

Получение показаний Цукерберга говорит о том, что регулятор добился прогресса в расследовании, одной из целей которого является выяснить, была ли у Facebook стратегия, заключавшаяся в покупке потенциальных соперников с целью устранить будущие угрозы с точки зрения конкуренции, пишет WSJ.

"Мы привержены сотрудничеству с Федеральной торговой комиссией США в рамках расследования и готовы отвечать на вопросы, которые могут возникнуть у ведомства", - сообщил представитель Facebook.

Цукерберг не давал показания в ходе предыдущего расследования FTC, касавшегося ненадлежащего использования личных данных пользователей соцсети. Тогда Facebook согласилась выплатить рекордный штраф в размере $5 млрд.