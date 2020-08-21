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13:40 21.08.2020

Глава Facebook дал показания в рамках антимонопольного расследования

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Глава Facebook дал показания в рамках антимонопольного расследования

Федеральная торговая комиссия (FTC) США на этой неделе получила показания от главы и основателя Facebook Inc. Марка Цукерберга в рамках проводимого антимонопольного расследования, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник.

Регулятор выясняет, нарушила ли американская компания, которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть, антимонопольное законодательство США.

Получение показаний Цукерберга говорит о том, что регулятор добился прогресса в расследовании, одной из целей которого является выяснить, была ли у Facebook стратегия, заключавшаяся в покупке потенциальных соперников с целью устранить будущие угрозы с точки зрения конкуренции, пишет WSJ.

"Мы привержены сотрудничеству с Федеральной торговой комиссией США в рамках расследования и готовы отвечать на вопросы, которые могут возникнуть у ведомства", - сообщил представитель Facebook.

Цукерберг не давал показания в ходе предыдущего расследования FTC, касавшегося ненадлежащего использования личных данных пользователей соцсети. Тогда Facebook согласилась выплатить рекордный штраф в размере $5 млрд.

Теги: #сша #facebook #цукерберг
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