События

13:09 21.08.2020

Почти 30% украинцев относятся к России позитивно, половина считает ошибочным запрет российских телеканалов, фильмов и соцсетей

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Почти 30% украинцев относятся к России позитивно, половина считает ошибочным запрет российских телеканалов, фильмов и соцсетей

29,7% украинцев относятся к России позитивно, а половина считают ошибочным запрет российских каналов, актеров, фильмов и социальных сетей.

Таковы данные всеукраинского социологического опроса населения, проведенного Центром "Социальный мониторинг" с 8 по 15 августа 2020 года, презентованы на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

На вопрос, как в целом респонденты относятся к Российской Федерации, 4,4% ответили, что очень позитивно, 25,3% - скорее позитивно, 31,4% - скорее негативно, 26,5% - очень негативно, 12,4% затруднились ответить.

Кроме того, 40,8% опрошенных считают, что запрет российских телеканалов в Украине является необходимым шагом для защиты государства, 50% - это ошибка, которая приводит лишь к ограничению прав граждан.

Также 36,8% опрошенных считают, что запрет отдельных российских артистов и фильмов был необходим. 53,5% считают этот шаг ошибочным.

В поддержку запрета российских соцсетей в Украине высказались 38,2%, 49,9% опрошенных считают его ограничением прав граждан.

В ходе опроса "Мнение и взгляды населения Украины, август 2020" опрошено 3012 респондентов, погрешность выборки - 1,1-1,83%.

Теги: #рф #опрос
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