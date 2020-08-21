Из 156 заболевших Covid-19 за сутки киевлян 23 госпитализированы – Кличко

Шестеро из 156 жителей столицы, у которых за прошедшие сутки обнаружили заболевание коронавирусной болезнью Covid-19 являются медиками, сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-пресс-конференции в пятницу.

"Среди заболевших 93 женщины в возрасте от 21 до 79 лет и шесть девочек от 1 года до 17, также 55 мужчин в возрасте от 20 до 84 лет и двое мальчиков - трех и пяти лет. Заболели в том числе и шестеро медиков", - сказал мэр.

По его словам, в больницы столицы госпитализировали 23 пациентов. Остальные нововыявленные заболевшие помещены на самоизоляцию, где находятся под контролем врачей.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 26, Голосеевском - 21, Днепровском районе - 19 случаев", - отметил Кличко.

Кличко также уточнил, что по состоянию на 21 августа в больницах столицы находятся 499 больных коронавирусом, в том числе 18 детей. Из них 92 пациента в тяжелом состоянии, 8 – под аппаратами ИВЛ.

"С подозрением на коронавирус в больницах - 51 киевлян. А больных пневмонией только прошедшие сутки госпитализировали 99 Всего в больницах таких пациентов - почти 700", - добавил мэр.

Больницы первой волны фактически функционируют как инфекционные госпитали, заявил Кличко. Больницы второй волны также готовы принимать пациентов с Covid-19. Они обеспечены медикаментами, имеют все необходимое для лечения таких пациентов оборудования.