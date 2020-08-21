События

10:48 21.08.2020

В ВСУ за сутки Covid-19 заболели 43 человека, 21 выздоровел

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В ВСУ за сутки Covid-19 заболели 43 человека, 21 выздоровел

43 новых случая заболевания острой респираторной болезнью Covid-19 зафиксировано в Вооруженных силах Украины (ВСУ) за минувшие сутки, сейчас болеет 507 человек, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в пятницу утром.

Из общего числа заболевших за сутки в учреждения здравоохранения определены 9 человек: "Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 1 военнослужащий и 1 сотрудник ВСУ, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 3 военнослужащих, Черновицкий военный госпиталь - 1 военнослужащий, Ровенский военный госпиталь - 1 военнослужащий, Малинская ЦРБ - 1 сотрудник ВСУ и Ивано-Франковская областная больница - 1 военнослужащий", - сообщается на странице командования Медсил ВСУ в Facebook.

Остальные 34 заболевших лечатся дома под наблюдением врачей. "Львовская область - 10 военнослужащих и 6 сотрудников ВСУ, Киевская область - 4 военнослужащих, Черновицкая область - 3 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ, Винницкая область - 2 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ, Ивано-Франковская область - 3 военнослужащих, Одесская область - 2 военнослужащих, Николаевская область - 1 военнослужащий и Харьковская - 1 сотрудник ВСУ", - говорится в сообщении.

У всех заболевших состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

По данным командования Медсил, всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровели 852 человека, летальных случаев - 6.

При этом днем ранее сообщалось о 831 выздоровевшем и 485 активных случаях болезни. Таким образом, за сутки в рядах ВСУ выздоровел 21 человек, а количество болеющих возросло на 22. Летальных случаев на минувшие сутки не было.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 870 человек, у 199 из них срок изоляции истекает в ближайшие три дня.

Теги: #всу #коронавирус
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