События

10:33 21.08.2020

Украинцы после приезда в Словению должны пройти 14-дневную самоизоляцию

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Украинцы после приезда в Словению должны пройти 14-дневную самоизоляцию

Правительство Словении издало постановление о принятии и реализации мер по предотвращению распространения инфекционного заболевания Covid-19, согласно которому Украина с 21 августа попала в "красный список" стран, поэтому украинцы по прибытию в Словению должны пройти двухнедельную самоизоляцию.

"14-дневный карантин установлен для всех лиц, въезжающих в Словению, которые имеют постоянное или временное проживание в странах, включенных в красный список, а также для всех лиц, независимо от гражданства или страны проживания, которые прибывают в Словению из этих стран", - говорится в сообщении на сайте правительства Словении в четверг.

Всего в "красном списке" Словении оказались 74 страны, в том числе соседняя Хорватия. Другие соседние страны - Венгрия, Италия и Австрия - находятся в "зеленом списке" Словении.

Теги: #словения #коронавирус #украина
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