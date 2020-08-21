События

10:09 21.08.2020

Минздрав открывает больницы второй волны – Степанов

1 мин читать
Минздрав открывает больницы второй волны – Степанов

Министерство здравоохранения открывает больницы второй волны и объединяет их с больницами первой из-за большого количества госпитализируемых пациентов с COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"Меняем алгоритмы маршрутизации пациентов, предоставления помощи. Я дал поручения объединить больницы первой и второй волны в связи с большим количеством госпитализируемых. Считаю, мы должны говорить, что у нас нет уже больниц первой и второй волны. Я практически каждый день подписываю новые распоряжения о введении новых больниц в областях. Большое количество больных фиксируется по всей стране",- сказал он.

Степанов добавил, что министерство ведет работу по улучшению выявления контактных лиц, работы лабцентров.

В свою очередь ведущий инфекционист Украины, д.м.н., профессор Ольга Голубовская отметила, что если такой рост заболеваемости будет продолжаться, врачи должны будут госпитализировать только тяжелобольных.

"Если будет такое количество больных мы должны будем изменить стратегию госпитализации. В настоящее время у нас госпитализируют пациентов со средним и тяжелым течением болезни, этим наша страна отличается от западных стран, где госпитализировали только тяжелых больных. Но если у нас будет такой рост заболеваемости, мы будем госпитализировать только тяжелые случаи. Это усложнит предоставление медпомощи", - сказала она.

Теги: #коронавирус #степанов #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:33 21.08.2020
Украинцы после приезда в Словению должны пройти 14-дневную самоизоляцию

Украинцы после приезда в Словению должны пройти 14-дневную самоизоляцию

09:45 21.08.2020
Количество больных Covid-19 возросло во всех областях Украины, кроме Запорожской, Кировоградской и Херсонской, там оно не изменилось

Количество больных Covid-19 возросло во всех областях Украины, кроме Запорожской, Кировоградской и Херсонской, там оно не изменилось

09:10 21.08.2020
В Украине за минувшие сутки выявлено 2106 новых случаев заражения Сovid-19, умерли 23 человека, 637 выздоровели

В Украине за минувшие сутки выявлено 2106 новых случаев заражения Сovid-19, умерли 23 человека, 637 выздоровели

08:19 21.08.2020
Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 22,6 млн, число жертв - 790 тыс.

Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 22,6 млн, число жертв - 790 тыс.

01:38 21.08.2020
Во Франции и Италии вновь фиксируют высокий суточный прирост случаев коронавируса

Во Франции и Италии вновь фиксируют высокий суточный прирост случаев коронавируса

00:35 21.08.2020
На Буковине число инфицированных коронавирусом превысило 200 человек за сутки

На Буковине число инфицированных коронавирусом превысило 200 человек за сутки

23:09 20.08.2020
В Донецкой области за сутки выявили 29 новых случаев коронавируса

В Донецкой области за сутки выявили 29 новых случаев коронавируса

18:16 20.08.2020
Коломыя, Самбор,Черновцы отнесены к "красной" зоне - новое эпидемическое зонирование

Коломыя, Самбор,Черновцы отнесены к "красной" зоне - новое эпидемическое зонирование

17:23 20.08.2020
Первый урок может быть посвящен теме защиты от коронавирусной инфекции, считает Шмыгаль

Первый урок может быть посвящен теме защиты от коронавирусной инфекции, считает Шмыгаль

16:22 20.08.2020
Остатки лексредств в регионах есть по всем программам Минздрава

Остатки лексредств в регионах есть по всем программам Минздрава

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество больных Covid-19 возросло во всех областях Украины, кроме Запорожской, Кировоградской и Херсонской, там оно не изменилось

ГБР разоблачило чиновника СВР и бывшего пограничника на вывозе боеприпасов из зоны ООС

В Украине за минувшие сутки выявлено 2106 новых случаев заражения Сovid-19, умерли 23 человека, 637 выздоровели

На шахте "Червоноградская" во Львовской области погиб шахтер – Волынец

Послы ряда государств проведут два дня в Херсонской области по приглашению президента Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Похороны Патона состоится на Байковом кладбище в 13:00 22 августа – НАНУ

ГБР разоблачило чиновника СВР и бывшего пограничника на вывозе боеприпасов из зоны ООС

Российские наемники за минувшие сутки дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Германия направила за Навальным самолет

Омские и московские врачи проводят консилиум по состоянию Навального

В Днепре директор одного из коммунальных предприятий нанес многомиллионные убытки городу

Байден официально стал кандидатом на пост президента США от Демократической партии

Байден официально стал кандидатом на пост президента США от Демократической партии

Киевский фуникулер начнет работать 21 августа

Во Львовской области разоблачен "реабилитационный центр", где незаконно удерживали десятки людей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА