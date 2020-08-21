ГБР разоблачило чиновника СВР и бывшего пограничника на вывозе боеприпасов из зоны ООС

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Краматорске, разоблачили чиновника Службы внешней разведки и бывшего военнослужащего на хранении и приобретении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения, сообщила пресс-служба ГБР.

"По данным предварительного расследования, полковник СВР по указанию бывшего военнослужащего Государственной пограничной службы, незаконно вывозил боеприпасы из района проведения ООС", - говорится в сообщении.

Как отмечается, следствие установило, что боеприпасы были украдены бывшим пограничником при прохождении им службы в 2015-2017 годах, и хранились в арендованном им гараже в Северодонецке. На попытку вывоза этих боеприпасов и были уличены «перевозчики» оружия.