События

08:19 21.08.2020

Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 22,6 млн, число жертв - 790 тыс.

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Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 22,6 млн, число жертв - 790 тыс.

С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 08:00 пятницы достигло 22 млн 678 тыс. 483 человек, увеличившись за сутки на 267 тыс. 183, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

На утро минувшего четверга этот показатель составлял 351 тыс. 367.

Университет информирует, что число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире достигло 793 тыс. 698 против 787 тыс. 672 человек накануне, излечились более 14,5 млн человек.

В Соединенных Штатах на 08:00 пятницы суммарно выявлено 5 млн 573 тыс. 847 инфицированных, скончались 174 тыс. 255 человек, выздоровели более 1,94 млн человек.

В Бразилии число инфицированных выросло до 3 млн 501 тыс. 975 человек, скончались 112 тыс. 304, поправились 2,84 млн человек.

На третьем месте по количеству больных коронавирусом остается Индия, где число заразившихся составило на утро пятницы 2 млн 905 тыс. 825 при 54 тыс. 849 летальных исходах и 2,15 млн излечившихся.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике, связанной с важнейшими мировыми событиями, коэффициент смертности на 1 млн жителей планеты составил 102,3. В США на 1 млн населения скончались 536 человек, Бразилии - 528, Индии - 40.

Теги: #данные #коронавирус #мир
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