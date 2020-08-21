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07:47 21.08.2020

Российские наемники за минувшие сутки дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

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Российские наемники за минувшие сутки дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Российские наемники за минувшие сутки дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки задокументировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

В частности, неприцельные выстрелы из пулемета большого калибра раздавались вблизи Авдеевки, а из автоматического станкового гранатомета противник выстрелил у Новоалександровки.

"С начала текущих суток, 21 августа, в полосах ответственности наших боевых бригад обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не отмечено, на всех участках фронта наблюдалась тишина", - добавили в штабе.

Кроме того, в районе проведения ООС работают саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые разминировали около девяти гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 51 найденный взрывоопасный предмет.

Также для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели ООС проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Только за минувшие сутки они проводили работы на 29 таких объектах и отремонтировали 14 из них.

Вместе с тем, за минувшие сутки во время осмотра территории нежилого домовладения в городе Попасная на Луганщине пограничники из состава ООС ликвидировали схрон с боеприпасами.

"Всего было обнаружено три противотанковые мины ТМ-62, три гранаты РГД-5, три гранаты Ф-1, две гранаты ВОГ-17 и большое количество патронов", - добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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