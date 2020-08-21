События

07:13 21.08.2020

Омские и московские врачи проводят консилиум по состоянию Навального

1 мин читать

Врачи Омской больницы скорой медицинской помощи совместно с прибывшими специалистами из Москвы проводят в настоящее время консилиум по состоянию оппозиционера Алексея Навального, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе областного Минздрава.

"С московскими специалистами сейчас идет консилиум, они здесь. В рамках расширенного консилиума осматривают пациента", - сказала представитель пресс-службы.

"После осмотра они примут какое-то решение, транспортабелен он или нет", - добавила она.

Оппозиционеру стало плохо в минувший четверг в полете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Навальный был госпитализирован. По данным его пресс-секретаря Киры Ярмыш, Навальный ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска. Она предположила, что Навального могли отравить.

Теги: #омск #россия #навальный #консилиум
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:37 21.08.2020
Советник Трампа предупредил, что если версия с отравлением Навального подтвердится, это повлияет на американо-российские отношения

Советник Трампа предупредил, что если версия с отравлением Навального подтвердится, это повлияет на американо-российские отношения

23:52 20.08.2020
Ночью из Германии за Навальным, как ожидается, вылетит самолет

Ночью из Германии за Навальным, как ожидается, вылетит самолет

23:52 20.08.2020
Ночью из Германии за Навальным, как ожидается, вылетит самолет

Ночью из Германии за Навальным, как ожидается, вылетит самолет

22:20 20.08.2020
МИД ФРГ призвал расследовать ситуацию с возможным отравлением Навального

МИД ФРГ призвал расследовать ситуацию с возможным отравлением Навального

21:53 20.08.2020
Семья и врачи Навального хотят перевезти его в другую клинику

Семья и врачи Навального хотят перевезти его в другую клинику

20:42 20.08.2020
Макрон и Меркель готовы оказать необходимую помощь Навальному и его семье

Макрон и Меркель готовы оказать необходимую помощь Навальному и его семье

19:48 20.08.2020
Навального планируют вывезти на лечение в Германию – СМИ

Навального планируют вывезти на лечение в Германию – СМИ

19:27 20.08.2020
Вашингтон следит за ситуацией с Навальным – Трамп

Вашингтон следит за ситуацией с Навальным – Трамп

19:21 20.08.2020
Главу штаба Навального задержали в Мурманске на пикете в поддержку оппозиционера

Главу штаба Навального задержали в Мурманске на пикете в поддержку оппозиционера

17:30 20.08.2020
Соратники Навального попросили Кремль посодействовать в перевозке оппозиционера в западную клинику

Соратники Навального попросили Кремль посодействовать в перевозке оппозиционера в западную клинику

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На шахте "Червоноградская" во Львовской области погиб шахтер – Волынец

Послы ряда государств проведут два дня в Херсонской области по приглашению президента Украины

Высота самого большого флага Украины составит 90 метров – Кличко

Советники лидеров Нормандской четверки на встрече в Париже будут готовить саммит в Берлине - Кравчук

Зеленский выступает за принятие закона о внутреннем водном транспорте

ПОСЛЕДНЕЕ

В Днепре директор одного из коммунальных предприятий нанес многомиллионные убытки городу

Байден официально стал кандидатом на пост президента США от Демократической партии

Байден официально стал кандидатом на пост президента США от Демократической партии

Киевский фуникулер начнет работать 21 августа

Во Львовской области разоблачен "реабилитационный центр", где незаконно удерживали десятки людей

В Офисе Генпрокурора возобновили расследование 18 производств о пытках

СБУ разоблачила жительницу Херсона за передачу информации ФСБ РФ

Во Франции и Италии вновь фиксируют высокий суточный прирост случаев коронавируса

На Буковине число инфицированных коронавирусом превысило 200 человек за сутки

В Донецкой области за сутки выявили 29 новых случаев коронавируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА