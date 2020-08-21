В Днепре директор одного из коммунальных предприятий нанес многомиллионные убытки городу

Служба безопасности Украины подозревает руководство одного из коммунальных предприятий Днепра в нанесении многомиллионных убытков государству при строительстве метрополитена, директору учреждения сообщили о подозрении, сообщил пресс-центр СБУ.

"В 2016 году предприятие подписало пятилетний контракт с иностранной компанией на сумму более 200 млн евро на завершение строительства городского метрополитена. Согласно контракту подрядчик должен также выполнять работы по обслуживанию действующих сооружений и проходок, такие как откачка грунтовых подземных вод, поддержка в безаварийном состоянии пройденных тоннелей и тому подобное. По данным следствия, эти работы обходились городу в сотни тысяч евро ежемесячно. Но фактически они проводились другой организацией по значительно меньшей стоимости в связи с отсутствием у подрядчика необходимых технических мощностей и ресурсов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в 2018 году руководство предприятия способствовало искусственному увеличению стоимости контракта, что привело к произвольному перечисления почти 240 млн грн за еще не выполненные работы. Кроме того, в 2019 году чиновник перечислил подрядчику более 14 млн грн за работы, которые уже были выполнены и оплачены из бюджета ранее.

"За совершенную служебную халатность, которая привела к нанесению ущерба, руководителю коммунального предприятия сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.