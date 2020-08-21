События

06:43 21.08.2020

В Днепре директор одного из коммунальных предприятий нанес многомиллионные убытки городу

1 мин читать

Служба безопасности Украины подозревает руководство одного из коммунальных предприятий Днепра в нанесении многомиллионных убытков государству при строительстве метрополитена, директору учреждения сообщили о подозрении, сообщил пресс-центр СБУ.

"В 2016 году предприятие подписало пятилетний контракт с иностранной компанией на сумму более 200 млн евро на завершение строительства городского метрополитена. Согласно контракту подрядчик должен также выполнять работы по обслуживанию действующих сооружений и проходок, такие как откачка грунтовых подземных вод, поддержка в безаварийном состоянии пройденных тоннелей и тому подобное. По данным следствия, эти работы обходились городу в сотни тысяч евро ежемесячно. Но фактически они проводились другой организацией по значительно меньшей стоимости в связи с отсутствием у подрядчика необходимых технических мощностей и ресурсов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в 2018 году руководство предприятия способствовало искусственному увеличению стоимости контракта, что привело к произвольному перечисления почти 240 млн грн за еще не выполненные работы. Кроме того, в 2019 году чиновник перечислил подрядчику более 14 млн грн за работы, которые уже были выполнены и оплачены из бюджета ранее.

"За совершенную служебную халатность, которая привела к нанесению ущерба, руководителю коммунального предприятия сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Теги: #днепро #предприятие #украина #директор
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:38 21.08.2020
Киевский фуникулер начнет работать 21 августа

Киевский фуникулер начнет работать 21 августа

04:51 21.08.2020
Во Львовской области разоблачен "реабилитационный центр", где незаконно удерживали десятки людей

Во Львовской области разоблачен "реабилитационный центр", где незаконно удерживали десятки людей

03:38 21.08.2020
В Офисе Генпрокурора возобновили расследование 18 производств о пытках

В Офисе Генпрокурора возобновили расследование 18 производств о пытках

02:37 21.08.2020
СБУ разоблачила жительницу Херсона за передачу информации ФСБ РФ

СБУ разоблачила жительницу Херсона за передачу информации ФСБ РФ

01:31 21.08.2020
Партия "Голос" представила кандидата в мэры Львова

Партия "Голос" представила кандидата в мэры Львова

00:35 21.08.2020
На Буковине число инфицированных коронавирусом превысило 200 человек за сутки

На Буковине число инфицированных коронавирусом превысило 200 человек за сутки

23:09 20.08.2020
В Донецкой области за сутки выявили 29 новых случаев коронавируса

В Донецкой области за сутки выявили 29 новых случаев коронавируса

21:32 20.08.2020
Степанов заявил об открытии нового отделения областной инфекционной больницы в Харьковской области

Степанов заявил об открытии нового отделения областной инфекционной больницы в Харьковской области

18:16 20.08.2020
Коломыя, Самбор,Черновцы отнесены к "красной" зоне - новое эпидемическое зонирование

Коломыя, Самбор,Черновцы отнесены к "красной" зоне - новое эпидемическое зонирование

17:03 20.08.2020
Украина обязалась провести конкурс на глав таможни и налоговой, передать медзакупки "Медзакупкам Украины" – меморандум с ЕС

Украина обязалась провести конкурс на глав таможни и налоговой, передать медзакупки "Медзакупкам Украины" – меморандум с ЕС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На шахте "Червоноградская" во Львовской области погиб шахтер – Волынец

Послы ряда государств проведут два дня в Херсонской области по приглашению президента Украины

Высота самого большого флага Украины составит 90 метров – Кличко

Советники лидеров Нормандской четверки на встрече в Париже будут готовить саммит в Берлине - Кравчук

Зеленский выступает за принятие закона о внутреннем водном транспорте

ПОСЛЕДНЕЕ

Омские и московские врачи проводят консилиум по состоянию Навального

Байден официально стал кандидатом на пост президента США от Демократической партии

Байден официально стал кандидатом на пост президента США от Демократической партии

Во Франции и Италии вновь фиксируют высокий суточный прирост случаев коронавируса

Ночью из Германии за Навальным, как ожидается, вылетит самолет

Ночью из Германии за Навальным, как ожидается, вылетит самолет

Лукашенко пока что не связывался с кем-либо из лидеров стран ЕС – Меркель

Макрон и Меркель готовы оказать необходимую помощь Навальному и его семье

Задержан председатель стачкома МАЗ Бохвалов - ГУВД

На шахте "Червоноградская" во Львовской области погиб шахтер – Волынец

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА