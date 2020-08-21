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06:42 21.08.2020

Байден официально стал кандидатом на пост президента США от Демократической партии

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Байден официально стал кандидатом на пост президента США от Демократической партии

Джо Байден принял предложение Демократической партии баллотироваться на пост президента США на выборах 3 ноября 2020 года.

"Это большая честь для меня, я принимаю предложение баллотироваться в президенты Соединенных Штатов", - заявил Байден на конвенции партии.

Как сообщалось, в среду конвенция избрала Байдена, который будет соперничать на выборах с действующим президентом США Дональдом Трампом.

В своем выступлении перед делегатами конвенции он обвинил Трампа в том, что его политика привела к разобщению населения, появлению страха, росту агрессии, в результате Америка "погрузилась во тьму".

По словам Байдена, в настоящее время в стране наблюдается рост безработицы, обеднения основной части населения при обогащении олигархов. По его мнению, Трамп дезорганизовал систему здравоохранения, что привело к распространению в стране коронавируса.

"Здесь и сейчас я даю вам слово: если вы доверите мне пост президента, я буду опираться на лучших из нас, а не на худших", - сказал кандидат в президенты.

Он добавил: "Я буду союзником света, а не тьмы".

По его словам, "нынешний президент не выполнил свой самый главный долг перед нацией: он не смог защитить нас".

Теги: #сша #байден #кандидатура #согласие
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