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04:51 21.08.2020

Во Львовской области разоблачен "реабилитационный центр", где незаконно удерживали десятки людей

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Во Львовской области разоблачен "реабилитационный центр", где незаконно удерживали десятки людей

Правоохранители обнаружили и прекратили работу "реабилитационного центра", расположенного в частном доме в одном из сел Жолковского района Львовской области, где незаконно удерживали десятки людей с нарко- и алкозависимостью, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

"Руководителями "реабилитационного центра" оказались 40-летний житель города Львова, который непосредственно осуществлял руководство над персоналом, и 43-летняя женщина, которая проживала в заведении и общалась с родственниками нарко- и алкозависимых с целью получения от них денег. Также правоохранители установили, что руководители заведения не имели никаких разрешительных документов на занятие такой деятельностью и вообще не имеют отношения к медицинской сфере", - говорится в сообщении.

Следователи установили, что в учреждение под предлогом реабилитации помещали лиц с нарко- и алкозависимостью, которых принудительно удерживали и "лечили" за деньги, полученные от родственников. Стоимость одного месяца пребывания "пациента" в заведении составляла 10 тыс.грн.

Отмечается, что во время обысков правоохранители изъяли документацию на лиц, проходивших "реабилитацию", деньги, компьютерную технику, а также другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

"В заведении находились 17 человек в возрасте от 19 до 40 лет, жители Львовской области, а также жители Киева, Тернополя и Харькова, которых удерживали против собственной воли, проводя принудительное "лечение". Самостоятельно покинуть центр они не могли, поскольку находились под постоянным наблюдением персонала. Звонки и разговоры по телефону также контролировались", - сказано в сообщении.

В настоящее время следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст.149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Теги: #львовская #украина #реабилитационный_центр
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