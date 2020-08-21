СБУ разоблачила жительницу Херсона за передачу информации ФСБ РФ
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили жительницу Херсона, которая передавала представителям ФСБ России информацию, необходимую для проведения подрывной деятельности против Украины, ей сообщили о подозрении в государственной измене(ч.1 ст.111 УК Украины), сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
"Жительница. Херсона была завербована представителями ФСБ Российской Федерации. С 2017 года она систематически передавала представителям иностранной спецслужбы по зашифрованным каналам электронной связи, а также во время личных встреч на территории временно оккупированного полуострова Крым, информацию, необходимую для проведения подрывной деятельности против Украины.
Правоохранители провели обыски 20 августа 2020 года по месту ее проживания, в ходе которого изъяли компьютерную технику, с помощью которой женщина осуществляла передачу данных, а также другие вещи, содержащих доказательства ее противоправной деятельности.
Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.