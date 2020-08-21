На Буковине число инфицированных коронавирусом превысило 200 человек за сутки

Число инфицированных коронавирусом в Черновицкой области превысило 200 человек за сутки, 20 августа, сообщил глава областной государственной администрации Сергей Осачук.

"Имеем такую ситуацию, потому что, очевидно, немало буковинцев руководствуются в жизни принципом "что должно быть, того не миновать". Не важно, что есть угроза заболеть, главное, чтобы сегодня мне было хорошо. Чтобы я мог пойти на свадьбу, потанцевать, посетить службу в церкви, и все это без маски. Я так хочу, потому что все так делают", - написал Осачук на своей странице в Фейсбуке.

Также в обнародованной им инфографике сказано, что областная лаборатория исследовала 752 образца. Таким образом, в области обнаружили 8505 случаев коронавируса от первого зарегистрированного случая.

Кроме того, 20 августа выздоровели от COVID-19 еще 56 больных. Общее количество выздоровевших составляет 5764 человека.

"Что ж, пришла пора ответственности за принятые ранее решения. Количество больных растет", - отметил глава ОГА.