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20:42 20.08.2020

Макрон и Меркель готовы оказать необходимую помощь Навальному и его семье

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Макрон и Меркель готовы оказать необходимую помощь Навальному и его семье

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель в четверг выразили готовность оказать помощь российскому оппозиционеру Алексею Навальному после предполагаемого отравления.

"Что касается господина Навального, мы крайне обеспокоены и опечалены этой ситуацией", - заявил Макрон на совместной пресс-конференции с канцлером Германии.

Он добавил, что готов оказать помощь российскому оппозиционеру и его родственникам.

"Мы готовы оказать всю необходимую помощь Алексею Навальному и его семье в плане здоровья, убежища и защиты", - сказал Макрон, подчеркнув, что Франция "на его (Навального - ИФ) стороне".

Меркель в свою очередь отметила, что необходимы объяснения случившегося инцидента.

"Мы будем требовать объяснений относительно того, при каких условиях произошло отравление", - заявила она.

Она добавила, что Навальный может получить медицинскую помощь в Германии или Франции.

Ранее в четверг пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что оппозиционеру стало плохо в полете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован.

По данным Ярмыш, Навальный ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска. Она предположила, что Навального могли отравить.

Теги: #помощь #навальный
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