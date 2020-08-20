События

20:22 20.08.2020

На шахте "Червоноградская" во Львовской области погиб шахтер – Волынец

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На шахте "Червоноградская" во Львовской области погиб шахтер – Волынец

Во Львовской области на шахте "Червоноградская" получил несовместимые с жизнью травмы горяк Александр Лукаш, 1985 года рождения, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат (фракция "Батькивщина") Михаил Волынец.

"Трагедия произошла, когда работник угледобывающего предприятия находился на пересыпи конвейерных лент. Как сообщают с места, спасти жизнь члена большой семьи Независимого профсоюза горняков Украины не удалось", - написал он в соцсети Facebook в четверг.

Детали несчастного случая устанавливаются.

Теги: #гибель #шахта #львовская_область
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