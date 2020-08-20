Послы ряда государств проведут два дня в Херсонской области по приглашению президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с группой послов, которые по его приглашению два дня проведут в Херсонской области.

Как сообщила пресс-служба главы государства, такая встреча прошла во время рабочей поездки Зеленского в Херсонскую область в четверг. Среди послов - представители стран G7, ГУАМ, других стран Европы и Азии, а также европейских институций.

Президент Украины обратил внимание на законодательные инициативы, которые должны упростить работу иностранных инвесторов в Украине и откроют больше возможностей для инвестирования. Например, закон об игорном бизнесе, о концессии, водном транспорте.

Планируется, что послы, в частности, посетят Национальный заповедник "Аскания Нова", винодельческое хозяйство князя Трубецкого, остров Джарылгач.

Во встрече также приняли участие министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Херсонской обладминистрации Юрий Гусев, которые и организовали ознакомительную поездку для дипломатов.