Высота самого большого флага Украины составит 90 метров – Кличко

В Киеве завершили сооружение флагштока для самого большого флага Украины, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Совсем скоро над киевскими холмами будет поднят самый главный флаг Украины. Специалисты уже завершили сооружение флагштока высотой почти 90 метров. А весит он 32 тонны. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра", - написал Кличко в соцсети Facebook в четверг.

Также завершена установка элементов подсветки флага, который можно будет издалека увидеть ночью.

Торжественный подъем флага планируется провести накануне Дня государственного флага Украины.