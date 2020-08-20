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19:48 20.08.2020

Навального планируют вывезти на лечение в Германию – СМИ

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Навального планируют вывезти на лечение в Германию – СМИ

Российского оппозиционера Алексея Навального планируют вывезти на лечение в Германию, сообщает в четверг таблоид Bild со ссылкой на представителя фонда Cinema for Peace.

"По просьбе Петра Верзилова мы из гуманитарных соображений организовали самолет со всем медицинским оборудованием, на котором Навальный может быть вывезен в Германию", - сказал представитель фонда.

Ранее в четверг пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что оппозиционеру стало плохо в полете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован.

По данным Ярмыш, Навальный ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска. Она предположила, что Навального могли отравить.

Теги: #навальный #лечение #германия
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