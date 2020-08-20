События

19:39 20.08.2020

Трамп сожалеет об аресте экс-советника Бэннона

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Трамп сожалеет об аресте экс-советника Бэннона

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что сожалеет об аресте своего бывшего советника Стива Бэннона и ничего не знает о проекте по сбору денег для строительства стены на границе США и Мексики, в который был вовлечен Бэннон.

"Мне очень жаль. Я не связывался с ним на протяжении очень долгого времени", - приводит пресс-пул Белого дома слова Трампа.

Трамп добавил, что ничего не знает о проекте "Мы строим стену", с помощью которого, как утверждает прокуратура Нью-Йорка, Бэннон и еще трое подозреваемых отмывали деньги.

"Мне не нравится этот проект. Я думал, это делалось в целях саморекламы", - отметил президент, подчеркнув, что он считал "неуместной" эту деятельность.

Ранее сообщалось, что бывший советник президента США Стив Бэннон арестован в четверг по обвинению в получении обманным путем средств в ходе кампании по строительству стены на границе США и Мексики.

По данным прокуратуры Нью-Йорка, Бэннон и еще трое подозреваемых, которые состояли в группе "Мы строим стену", организовали схему по обману сотен тысяч жертвователей, в результате чего было собрано более $25 млн. Бэннон, как сообщают прокуроры, получил от организации более $1 млн, часть этой суммы потрачена на личные нужды.

Основатель организации Брайан Колфаге заверял спонсоров, что все вырученные деньги пойдут на строительство стены вдоль границы США и Мексики, однако обвиняемые, по данным прокуратуры Нью-Йорка, "тайно планировали передать Колфаге сотни тысяч долларов, которые он использовал для своего расточительного образа жизни".

В обвинительном заключении говорится, что обвиняемые также фальсифицировали счета и договоренности с целью сокрытия своей деятельности.

Каждому из четырех обвиняемых предъявлено по два пункта обвинения - в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и в сговоре с целью отмывания денег. Каждое обвинение влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Стив Бэннон занимал должность советника президента США Дональда Трампа в 2017 году.

Теги: #сша #трамп
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