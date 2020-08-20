События

19:32 20.08.2020

ЦИК утвердила объемы финансирования для включения в бюджетный запрос к проекту госбюджета-2021

2 мин читать
ЦИК утвердила объемы финансирования для включения в бюджетный запрос к проекту госбюджета-2021

Центральная избирательная комиссия Украины утвердила объем расходов для финансового обеспечения региональных и территориальных представительств ЦИК, а также проведения выборов народных депутатов, депутатов местных советов и сельских, поселковых и городских голов и функционирования Государственного реестра избирателей, сообщает пресс-служба Комиссии.

Соответствующее решение было принято на заседании 20 августа.

"Комиссия утвердила объем расходов для финансового обеспечения региональных и территориальных представительств Центральной избирательной комиссии для включения в бюджетный запрос к проекту Государственного бюджета Украины на 2021 в сумме 623,657 млн грн. Указанным объемом предусмотрены, в частности, расходы на оплату труда с начислениями работникам региональных и территориальных представительств, разовые расходы для обустройства рабочих мест, оплату услуг связи, возмещение расходов на содержание помещений и т.д", - указывается в сообщении.

На финансирование проведения выборов народных депутатов Украины в случае назначения промежуточных выборов на одном из одномандатных избирательных округов утверждена сумма расходов в размере 10, 641 млн грн.

Субвенция из госбюджета на проведение местных выборов в случае назначения Верховной Радой внеочередных выборов сельских, поселковых, городских голов в отдельных регионах утверждена ЦИК в размере 50 млн грн.

На обеспечение работы Государственного реестра избирателей будет запрошено 34,601 млн грн.

Кроме того, в связи с поступлением многочисленных представлений об изменении состава территориальных избирательных комиссий, ЦИК внесла изменения в состав ряда ТИК, осуществляющих подготовку и проведение местных выборов, сформированного постановлением ЦИК от 10 августа 2020 № 172.

Теги: #бюджет #цик #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:28 20.08.2020
США настаивают на освобождении задержанных участников протестов в Беларуси - Помпео

США настаивают на освобождении задержанных участников протестов в Беларуси - Помпео

15:25 20.08.2020
Предложение изменить постановление Рады о назначении очередных местных выборов нереалистично – Айвазовская

Предложение изменить постановление Рады о назначении очередных местных выборов нереалистично – Айвазовская

15:21 20.08.2020
Зеленский использует служебные поездки для агитации за "Слугу народа" - КИУ

Зеленский использует служебные поездки для агитации за "Слугу народа" - КИУ

13:41 20.08.2020
Проведение местных выборов в 18 громадах Донецкой и Луганской областей может состояться в другое время - Айвазовская

Проведение местных выборов в 18 громадах Донецкой и Луганской областей может состояться в другое время - Айвазовская

17:02 19.08.2020
ЕС не признаёт результатов выборов в Беларуси

ЕС не признаёт результатов выборов в Беларуси

06:24 19.08.2020
Для членов избирательных комиссий необходимо закупить 4 млн масок – КИУ

Для членов избирательных комиссий необходимо закупить 4 млн масок – КИУ

20:01 18.08.2020
ЦИК просит у компетентных органов уточнить информацию о ситуации с безопасностью в прилегающих к линии разграничения районах Донбасса для проведения там местных выборов

ЦИК просит у компетентных органов уточнить информацию о ситуации с безопасностью в прилегающих к линии разграничения районах Донбасса для проведения там местных выборов

19:19 18.08.2020
В координационном совете белорусской оппозиции отвергли возможность пересчета голосов на президентских выборах

В координационном совете белорусской оппозиции отвергли возможность пересчета голосов на президентских выборах

15:48 18.08.2020
МВД готово обеспечить проведение местных выборов осенью по самым высоким стандартам - Аваков

МВД готово обеспечить проведение местных выборов осенью по самым высоким стандартам - Аваков

10:44 18.08.2020
В белорусской оппозиции считают уловкой заявление Лукашенко о возможности новых выборов после принятия новой Конституции

В белорусской оппозиции считают уловкой заявление Лукашенко о возможности новых выборов после принятия новой Конституции

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На шахте "Червоноградская" во Львовской области погиб шахтер – Волынец

Послы ряда государств проведут два дня в Херсонской области по приглашению президента Украины

Высота самого большого флага Украины составит 90 метров – Кличко

Советники лидеров Нормандской четверки на встрече в Париже будут готовить саммит в Берлине - Кравчук

Зеленский выступает за принятие закона о внутреннем водном транспорте

ПОСЛЕДНЕЕ

Лукашенко пока что не связывался с кем-либо из лидеров стран ЕС – Меркель

Макрон и Меркель готовы оказать необходимую помощь Навальному и его семье

Задержан председатель стачкома МАЗ Бохвалов - ГУВД

На шахте "Червоноградская" во Львовской области погиб шахтер – Волынец

Послы ряда государств проведут два дня в Херсонской области по приглашению президента Украины

Высота самого большого флага Украины составит 90 метров – Кличко

Навального планируют вывезти на лечение в Германию – СМИ

Советники лидеров Нормандской четверки на встрече в Париже будут готовить саммит в Берлине - Кравчук

Трамп сожалеет об аресте экс-советника Бэннона

Вашингтон следит за ситуацией с Навальным – Трамп

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА