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19:02 20.08.2020

Зеленский выступает за принятие закона о внутреннем водном транспорте

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Зеленский выступает за принятие закона о внутреннем водном транспорте

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за принятие закона о внутреннем водном транспорте, что позволит развить дешевый вид грузовых перевозок и сохранит украинские автодороги.

Во время общения с представителями СМИ в Херсонской области президент отметил, что сейчас государство вкладывает миллиарды гривен в ремонт и строительство автомобильных дорог, а потом по ним движутся перегружены фуры и разрушают дорожное полотно. "Страна должна иметь несколько путей перевозок. Водный транспорт - один из самых дешевых видов перевозок", - отметил Зеленский.

По словам главы государства, законопроект о водном транспорте находится на рассмотрении в профильном комитете Верховной Рады, но для его окончательной редакции идут среди депутатов. "Уверен, что мы проголосуем этот закон, и заработает этот вид транспорта, который нам очень нужен. И будем развивать судоходство и перевозки", - подчеркнул Зеленский.

Принятие закона будет способствовать увеличению грузопотока в 35 млн тонн в год; сохранению дорог и экономии 1 млрд грн на ремонт дорожного покрытия в течение четырех лет. Документ в случае его принятия обеспечит постоянное финансирование безопасной речной инфраструктуры, стимулировать судостроение и восстановление украинских предприятий и рабочих мест, а также откроет допуск судов под иностранным флагом к внутренним водным путям Украины, что будет способствовать развитию международной торговли.

Теги: #транспорт #президент #речной
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