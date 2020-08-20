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19:01 20.08.2020

Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре и группе чиновников

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Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре и группе чиновников

Руководитель КНДР Ким Чен Ын передал часть своих полномочий группе чиновников и назначил свою сестру Ким Е Чен фактически вторым лицом во властной структуре страны, сообщило в четверг Национальное агентство разведки Южной Кореи.

Как сообщает агентство "Рёнхап", ссылаясь на данные разведслужбы, Ким Е Чен, которая занимает пост первого заместителя заведующего организационно-инструкторским отделом ЦК Трудовой партии Кореи, теперь ответственна за отношения Пхеньяна с Сеулом и Вашингтоном. В то же время отмечается, что она все же не названа преемником Ким Чен Ына.

На двоих других высокопоставленных чиновников возложены обязанности по управлению экономикой, двое высокопоставленных военных назначены частично ответственными за вопросы обороны, которые ранее курировал Ким Чен Ын.

По данным северокорейских СМИ, об изменениях стало известно после того, как Ким Чен Ын сообщил на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи о том, что страна "столкнулась с рядом неожиданных и неизбежных трудностей" и происходит "значительная задержка в осуществлении целей по улучшению уровня жизни народа".

Ранее в четверг Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что состоявшийся пленум ЦК ТПК принял решение о созыве очередного партийного съезда в 2021 году.

Предыдущий съезд ТПК состоялся в 2016 году. На форуме был принят первый с 1980-х годов пятилетний план экономического развития. Тогда же лидер КНДР Ким Чен Ын обещал, что КНДР не станет применять ядерное оружие, если суверенитет страны не будет нарушен с использованием ядерных сил.

Теги: #сестра #лидер #кндр
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