Рядом с киевскими школами установят почти полтысячи велопарковок – КГГА

До начала учебного года в Киеве установят почти полтысячи велопарковок на территории школ, сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации Валентин Осипов.

"К началу учебного года завершим установку велосипедных стоек возле столичных школ. На сегодня 215 велостоек установлены на территории 68 учебных заведений. Работы активно продолжаются и до 1 сентября еще 81 столичную школу оборудуем местами для велосипедов. Таким образом общее количество велостоек возле школ и гимназий увеличится до 485", - рассказал он, сообщает пресс-служба КГГА.

В КГГА также напомнили, что летом продолжается установка парковочных велосипедных стоек вблизи учреждений культуры, образования, здравоохранения, объектов транспортной инфраструктуры, в парках и скверах Киева. Всего на всех объектах установят 678 велопарковок.