С начала суток российские наемники в зоне проведения ООС один раз нарушили режим тишины

С начала текущих суток российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

Наемники совершили один провокативный неприцельный обстрел с применением крупнокалиберного пулемета в районе Авдеевки. Провокация не угрожала жизни и здоровью украинских военнослужащих, а потому подразделения ОС огонь в ответ не открывали.

Среди украинских защитников боевых потерь и ранений нет.