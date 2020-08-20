События

17:57 20.08.2020

С начала суток российские наемники в зоне проведения ООС один раз нарушили режим тишины

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С начала суток российские наемники в зоне проведения ООС один раз нарушили режим тишины

С начала текущих суток российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

Наемники совершили один провокативный неприцельный обстрел с применением крупнокалиберного пулемета в районе Авдеевки. Провокация не угрожала жизни и здоровью украинских военнослужащих, а потому подразделения ОС огонь в ответ не открывали.

Среди украинских защитников боевых потерь и ранений нет.

Теги: #всу #оос #перемирие
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