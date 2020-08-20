События

17:54 20.08.2020

В Киеве нетрезвый мужчина угрожал охране супермаркета "взрывчаткой"

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В Киеве задержали мужчину, который в супермаркете на ул. Чернобыльской устроил конфликт с охраной и угрожал пакетом, в котором якобы находилась взрывчатка, сообщает пресс-служба полиции столицы.

"На место происшествия дежурный направил наряд патрульной полиции. По прибытию правоохранители обнаружили мужчину под хмельком и пакет с одеждой. Предварительно установлено, что он зашел в магазин без маски, а потому ему было отказано в обслуживании. На это мужчина стал конфликтовать с охраной и угрожать якобы взрывчаткой в пакете", - указывается в сообщении.

Для установления анкетных данных правонарушителя доставили в Святошинское управление полиции. Мужчина оказался жителем Киевской области, 1966 года рождения.

По факту появления в общественном месте в пьяном виде на мужчину был составлен протокол по ст. 178 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает предупреждение или наложение штрафа от одного до пяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в супермаркете на ул. Чернобыльской находится пьяный мужчина с подозрительным черным пакетом, который угрожает всех взорвать.

Теги: #киев #угрозы #взрывчатка #супермаркет
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