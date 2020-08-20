Соратники Навального попросили Кремль посодействовать в перевозке оппозиционера в западную клинику

Штаб основателя ФБК Алексея Навального откликнулся на обещание пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова посодействовать с перевозкой оппозиционера в западные клиники.

"Мы официально откликаемся на предложение и просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе. Главный врач БСМП1 отказывает жене, мне и Ивану Жданову в предоставлении выписки или эпикриза", - написала лечащий врач Навального и глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева в твиттере.

Ранее в четверг Песков заявил, что Кремль при необходимости оперативно будет готов рассмотреть обращение о вывозе оппозиционера. "Если обратятся к Кремлю или обратятся к Минздраву, или обратятся к любому ведомству, естественно. Многие граждане России в эти дни, хотя закрыты границы, выезжают на лечение за границу. И, конечно, мы будем готовы рассмотреть очень оперативно такие обращения, если они будут", - сказал Песков журналистам.

Самолет, на котором Навальный возвращался из Томска в Москву, в четверг совершил экстренную посадку в аэропорту Омска в связи с ухудшением его здоровья. Навальный был госпитализирован. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии, в коме.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предположила, что его могли отравить. По данным Ярмыш, оппозиционер ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска. "Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость", - уточнила Ярмыш.

По данным информированного источника агентства, врачи поставили предварительный диагноз Навальному - отравление неустановленным психодиcлептиком. "Предварительный диагноз: острое отравление неустановленным психодиcлептиком (психодиcлептики - вещества, способные вызывать галлюцинации)", - сказал собеседник агентства. Официально диагноз пока объявлен не был.