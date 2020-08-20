Первый урок может быть посвящен теме защиты от коронавирусной инфекции, считает Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что первые уроки в школах следует провести в просветительском формате по Covid-19.

"Правительство и представители Совета церквей договорились о совместной работе с обществом по Covid-19. Денис Шмыгаль отметил важность сотрудничества правительства и Совета церквей в вопросе просветительской работы с населением по предотвращению распространения Covid-19", - говорится в сообщении пресс-службы правительства по результатам встречи Шмыгаля со Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций.

Премьер добавил, что необходимо начать большой общественный диалог, чтобы избежать риска перегрузки заболевшими системы здравоохранения.

"Нужно вернуть людей к пониманию, что это реальная опасность. Но, в то же время, жизнь не останавливается. Дети должны учиться, предприятия работать, люди - иметь возможность ходить в церковь, при этом соблюдая правила безопасности", - отметил Шмыгаль.

Отмечается, что представители Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций поддержали важность объединения усилий с правительством.

"Премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил участников Совета за готовность к сотрудничеству. Он также поддержал ряд предложений. В частности, о том, что первый урок в учебных заведениях стоит посвятить теме защиты от коронавирусной инфекции. Денис Шмыгаль поручил и.о.министра образования и науки проработать такую возможность", - говорится в сообщении.

Участники заседания также обсудили проведение других массовых праздников.

"Важно, чтобы люди к этому подходили сознательно. Мы не хотим вводить запреты или ограничения. Поэтому нужно, чтобы государство, церковь и религиозные организации правильными словами научили людей не рисковать своей жизнью и здоровьем", - отметил глава правительства.

Шмыгаль также поручил министру Кабинета министров Олегу Немчинову скоординировать работу по оперативному обмену информацией с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.