События

17:00 20.08.2020

Жене Навального разрешили посетить мужа в реанимации

1 мин читать

 Медики пустили супругу Алексея Навального Юлию к мужу, который находится в коме в реанимации, сообщает пресс-служба Минздрава Омской области.

"По ее (Юлии Навальной - ИФ) просьбе мы организовали посещение пациента в палате реанимации с соблюдением всех необходимых санитарных норм. Его состояние стабильное, он находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ", - говорится в пресс-релизе.

Также сообщается, что омские медики консультировались с двумя федеральными медицинскими центрами, специализирующимися на токсикологии и реаниматологии, которые согласились с выбранной тактикой лечения. Об этом также проинформировали Навальную.

Ранее сообщалось, что супруга Навального приехала в Омск, но ее не пускали в палату к мужу.

В четверг утром пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что оппозиционеру стало плохо в полете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован. По данным Ярмыш, Навальный ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска. Она предположила, что Навального могли отравить.

Теги: #навальный #отравление
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:30 20.08.2020
Соратники Навального попросили Кремль посодействовать в перевозке оппозиционера в западную клинику

Соратники Навального попросили Кремль посодействовать в перевозке оппозиционера в западную клинику

15:03 20.08.2020
В Кремле не видят препятствий для возможного вывоза Навального на лечение за границу

В Кремле не видят препятствий для возможного вывоза Навального на лечение за границу

15:02 20.08.2020
Правоохранители могут начать расследование обстоятельств болезни Навального после медзаключения - Песков

Правоохранители могут начать расследование обстоятельств болезни Навального после медзаключения - Песков

10:17 20.08.2020
Навального отравили неустановленным психодиcлептиком - источник

Навального отравили неустановленным психодиcлептиком - источник

10:00 20.08.2020
Навальный остается в коме, врачи не говорят, что им известно

Навальный остается в коме, врачи не говорят, что им известно

09:29 20.08.2020
Навальный находится в реанимации в Омске без сознания, подключен к аппарату ИВЛ

Навальный находится в реанимации в Омске без сознания, подключен к аппарату ИВЛ

07:10 20.08.2020
Самолет Томск - Москва с Навальным на борту вынужденно сел в Омске из-за отравления оппозиционера

Самолет Томск - Москва с Навальным на борту вынужденно сел в Омске из-за отравления оппозиционера

03:02 19.08.2020
На Харьковщине четверо детей отравились крысиным ядом - полиция

На Харьковщине четверо детей отравились крысиным ядом - полиция

15:56 27.07.2020
Четверо рабочих "Харьковводоканала" погибли во время ремонтных работ в колодце

Четверо рабочих "Харьковводоканала" погибли во время ремонтных работ в колодце

02:28 21.02.2020
В Харькове отравились 3 детей, полиция открыла дело

В Харькове отравились 3 детей, полиция открыла дело

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Информация ФСБ РФ о якобы срыве украинской операции на территории России является фейком - СБУ

В воскресенье в ряде стран пройдет акция солидарности с белорусским народом

В Киеве наблюдается загрязнение воздуха из-за пожаров в экосистемах вокруг города

ФСБ утверждает, что СБУ пыталась похитить из России одного из главарей боевиков на Донбассе

Координационный совет белорусской оппозиции продолжит работу, несмотря на уголовное дело

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве нетрезвый мужчина угрожал охране супермаркета "взрывчаткой"

Первый урок может быть посвящен теме защиты от коронавирусной инфекции, считает Шмыгаль

Информация ФСБ РФ о якобы срыве украинской операции на территории России является фейком - СБУ

Избыточные средства, полученные малообеспеченными семьями и одинокими матерями в период карантина, останутся в семьях – Минсоцполитики Украины

В воскресенье в ряде стран пройдет акция солидарности с белорусским народом

Количество больных COVID-19 снизилось в трех областях Украины, в четырех и столице выросло более чем на 100 – СНБО

Нобелевский лауреат Алексиевич остается в Координационном совете белорусской оппозиции

В Киеве наблюдается загрязнение воздуха из-за пожаров в экосистемах вокруг города

ФСБ утверждает, что СБУ пыталась похитить из России одного из главарей боевиков на Донбассе

Координационный совет белорусской оппозиции продолжит работу, несмотря на уголовное дело

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА