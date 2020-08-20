Жене Навального разрешили посетить мужа в реанимации

Медики пустили супругу Алексея Навального Юлию к мужу, который находится в коме в реанимации, сообщает пресс-служба Минздрава Омской области.

"По ее (Юлии Навальной - ИФ) просьбе мы организовали посещение пациента в палате реанимации с соблюдением всех необходимых санитарных норм. Его состояние стабильное, он находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ", - говорится в пресс-релизе.

Также сообщается, что омские медики консультировались с двумя федеральными медицинскими центрами, специализирующимися на токсикологии и реаниматологии, которые согласились с выбранной тактикой лечения. Об этом также проинформировали Навальную.

Ранее сообщалось, что супруга Навального приехала в Омск, но ее не пускали в палату к мужу.

В четверг утром пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что оппозиционеру стало плохо в полете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован. По данным Ярмыш, Навальный ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска. Она предположила, что Навального могли отравить.