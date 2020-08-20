События

16:18 20.08.2020

Избыточные средства, полученные малообеспеченными семьями и одинокими матерями в период карантина, останутся в семьях – Минсоцполитики Украины

1 мин читать
Избыточные средства, полученные малообеспеченными семьями и одинокими матерями в период карантина, останутся в семьях – Минсоцполитики Украины

Министерство социальной политики Украины заявляет, что избыточные средства, полученные малообеспеченными семьями и одинокими матерями в период карантина, останутся в семьях.

В частности, в ведомстве отмечают, что на данный момент нормативными актами предусмотрено, что в текущем году помощь на детей одиноким матерям и малообеспеченным семьям предоставляется на равных условиях с учетом имущественного положения семьи и факта занятости трудоспособных членов семьи.

В связи с проведением перерасчета размеров помощи на детей одиноким матерям и малообеспеченным семьям после представления заявителями подтверждающих документов было установлено, что некоторые семьи не имели право на продление пособий.

"С целью урегулирования вопроса обеспечения семей государственной поддержкой в период карантина, Минсоцполитики подготовлен проект нормативно-правового акта, которым будет установлено, что средства, полученные малообеспеченными семьями и одинокими матерям в период карантина, останутся в семьях", - говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики

Теги: #минсоцполитики #средства #малообеспеченные
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:13 17.08.2020
Банк развития Беларуси начинает сбор средств для пострадавших в ходе массовых акций протеста

Банк развития Беларуси начинает сбор средств для пострадавших в ходе массовых акций протеста

19:09 25.06.2020
Кабмин выделил почти 700 млн грн на первоочередные шаги по ликвидации последствий наводнений на западе Украины

Кабмин выделил почти 700 млн грн на первоочередные шаги по ликвидации последствий наводнений на западе Украины

17:41 22.06.2020
Пенсионный фонд Украины запустил услугу автоматического назначения пенсии – Минсоцполитики

Пенсионный фонд Украины запустил услугу автоматического назначения пенсии – Минсоцполитики

06:48 19.06.2020
Чиновников Минобороны подозревают в присвоении 11 млн на строительстве казарм

Чиновников Минобороны подозревают в присвоении 11 млн на строительстве казарм

05:40 19.06.2020
Киев планирует выделить 44 млн грн на изготовление ученических э-билеов

Киев планирует выделить 44 млн грн на изготовление ученических э-билеов

15:59 17.06.2020
Программа повышения пенсий является одним из основных достижений правительства за 100 дней - Лазебная

Программа повышения пенсий является одним из основных достижений правительства за 100 дней - Лазебная

15:14 15.06.2020
Лазебная: Мы должны наконец сказать людям, каким является реальный прожиточный минимум

Лазебная: Мы должны наконец сказать людям, каким является реальный прожиточный минимум

11:21 15.06.2020
Минсоцполитики разработало законопроект о ратификации Стамбульской конвенции о насилии, который позволяет Украине не применять отдельные ее положения - Лазебная

Минсоцполитики разработало законопроект о ратификации Стамбульской конвенции о насилии, который позволяет Украине не применять отдельные ее положения - Лазебная

11:06 15.06.2020
Лазебная: Минимальную зарплату со второго полугодия 2020 года нужно повышать

Лазебная: Минимальную зарплату со второго полугодия 2020 года нужно повышать

10:03 15.06.2020
Реальная стоимость прожиточного минимума составляет 4,2-4,3 тыс. грн – министр соцполитики Лазебная

Реальная стоимость прожиточного минимума составляет 4,2-4,3 тыс. грн – министр соцполитики Лазебная

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Информация ФСБ РФ о якобы срыве украинской операции на территории России является фейком - СБУ

В воскресенье в ряде стран пройдет акция солидарности с белорусским народом

В Киеве наблюдается загрязнение воздуха из-за пожаров в экосистемах вокруг города

ФСБ утверждает, что СБУ пыталась похитить из России одного из главарей боевиков на Донбассе

Координационный совет белорусской оппозиции продолжит работу, несмотря на уголовное дело

ПОСЛЕДНЕЕ

Информация ФСБ РФ о якобы срыве украинской операции на территории России является фейком - СБУ

В воскресенье в ряде стран пройдет акция солидарности с белорусским народом

Количество больных COVID-19 снизилось в трех областях Украины, в четырех и столице выросло более чем на 100 – СНБО

Нобелевский лауреат Алексиевич остается в Координационном совете белорусской оппозиции

В Кремле не видят препятствий для возможного вывоза Навального на лечение за границу

Правоохранители могут начать расследование обстоятельств болезни Навального после медзаключения - Песков

В Киеве наблюдается загрязнение воздуха из-за пожаров в экосистемах вокруг города

ФСБ утверждает, что СБУ пыталась похитить из России одного из главарей боевиков на Донбассе

Координационный совет белорусской оппозиции продолжит работу, несмотря на уголовное дело

Деятельность Координационного совета оппозиции является антиконституционной - генпрокурор Беларуси

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА