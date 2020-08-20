Избыточные средства, полученные малообеспеченными семьями и одинокими матерями в период карантина, останутся в семьях – Минсоцполитики Украины

Министерство социальной политики Украины заявляет, что избыточные средства, полученные малообеспеченными семьями и одинокими матерями в период карантина, останутся в семьях.

В частности, в ведомстве отмечают, что на данный момент нормативными актами предусмотрено, что в текущем году помощь на детей одиноким матерям и малообеспеченным семьям предоставляется на равных условиях с учетом имущественного положения семьи и факта занятости трудоспособных членов семьи.

В связи с проведением перерасчета размеров помощи на детей одиноким матерям и малообеспеченным семьям после представления заявителями подтверждающих документов было установлено, что некоторые семьи не имели право на продление пособий.

"С целью урегулирования вопроса обеспечения семей государственной поддержкой в период карантина, Минсоцполитики подготовлен проект нормативно-правового акта, которым будет установлено, что средства, полученные малообеспеченными семьями и одинокими матерям в период карантина, останутся в семьях", - говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики