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16:05 20.08.2020

В воскресенье в ряде стран пройдет акция солидарности с белорусским народом

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В воскресенье в ряде стран пройдет акция солидарности с белорусским народом

Акция "Живая цепь солидарности с белорусским народом" пройдет в воскресенье, 23 августа, в ряде стран, в том числе в Украине, сообщила доктор философии Лотарингского Университета (Франция), инициатор #FreedomWay в Украине (Global Ukraine) Виолетта Москалу.

"В следующее воскресенье, 23 августа, в 19.00 по Минску, Киеву, Вильнюсу, Таллинну в 31 годовщину Балтийского пути весь демократический мир станет живой цепью, чтобы продемонстрировать свою солидарность с белорусским народом, который восстал против брутальной тирании", - сказала Москалу на брифинге в Киеве в четверг.

По ее словам, инициативные группы Беларуси, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Грузии, Молдовы объединились, чтобы организовать живую цепь солидарности, "чтобы вспомнить эти исторические события, когда 31 год назад состоялся Балтийский путь солидарности".

"Сейчас, в 2020 году, эта акция становится глобальной, потому что в ней принимают участие более 25 стран. Подтверждены уже акции в Бельгии, Испании, Италии, Нидерландах, Германии, Норвегии, Португалии, США, Франции, Чехии, Швеции и т.д.", - сообщила Москалу.

Юрист, публицист, волонтер, соучредитель и руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова Геннадий Друзенко также призвал украинцев выйти на акцию под посольство Беларуси в Киеве.

"Я призываю всех, независимо от ваших взглядов: вам больше нравится свобода или порядок, Запад или Восток, просто проявить базовую человечность - потому что, повторюсь, человека делает человеком умение и способность посочувствовать жертве - и выйти в 19 часов 23 августа под белорусское посольство, чтобы нас собралось, по крайней мере, несколько тысяч, и смогли сделать цепь свободы, цепь независимости от белорусского посольства до сакрального для украинцев Майдана Независимости. Не будьте безразличными, потому что, если мы предадим белорусов, война, которая уже пришла к нам, беда, диктаторство будут стучаться в украинский дом", - сказал он.

Теги: #солидарность #акция #беларусь
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