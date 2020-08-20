Количество больных COVID-19 снизилось в трех областях Украины, в четырех и столице выросло более чем на 100 – СНБО

Превышение количества заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 над количеством выздоровевших за минувшие сутки зафиксировано во всех областях Украины, кроме Киевской, Кировоградской и Полтавской, где количество активных случаев болезни незначительно снизилось впервые за несколько дней.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в четверг днем.

Больше всего новых случаев заболевания CОVID-19 зафиксировано в Харьковской области и Киеве (более 200), больше всего выздоровевших – во Львовской области и Киеве (по 101). В Черновицкой, Ивано-Франковской, Одесской и Харьковской областях, а также в Киеве количество активных случаев болезни возросло более чем на 100.

В четырех из 24 областей не зафиксированы новые случаи выздоровления от COVID-19, а в девяти из 24 областей - новые случаи смерти.

Количество болеющих превышает 5 тыс. в Киеве и Львовской области, а ниже 50 – только в Кировоградской области.

В целом за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 82 новых случая заболевания Covid-19, 1 случай смерти и 31 случай выздоровления, сейчас в области болеет 789 человек (на 50 больше за сутки);

- в Волынской области подтвержден 51 случай заболевания, 1 человек умер, 46 выздоровели, сейчас болеет 1 256 человека (на 4 больше за сутки);

- в Днепропетровской области 57 новых случаев заболевания и 4 выздоровления, сейчас болеет 657 человек (на 53 больше);

- в Донецкой области зафиксировано 34 новых случая заболевания и по 1 случаю смерти и выздоровления, болеет 293 человека (на 32 больше);

- в Житомирской области 61 человек заболел, 3 умерли, 12 выздоровели, болеет 859 человек (на 46 больше);

- в Закарпатской области 110 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 16 - выздоровления, сейчас болеет 3 553 человека (на 93 больше за сутки);

- в Запорожской области 34 новых заболевших, сейчас болеет 443 человека;

- в Ивано-Франковской области зафиксировано 168 новых случаев заболевания, 4 случая смерти и 37 - выздоровления, сейчас болеют 4 157 человек (на 127 больше);

- в Киеве 227 новых случаев заболевания, 3 человека умерли и 101 выздоровел, сейчас болеет 7 429 человек (на 123 больше за сутки);

- в Киевской области 42 человека заболели, 2 умерли, 49 выздоровели, сейчас болеет 1 382 человека (на 9 меньше);

- в Кировоградской области 1 человек заболел, 1 выздоровел, 3 умерли, сейчас болеет 36 (на 3 меньше);

- в Луганской области 10 новых случаев заболевания, болеет 70 человек;

- во Львовской области подтверждено 183 новых случая заболевания Covid-19, 6 случаев смерти и 101 случай выздоровления, сейчас болеют 8 736 человек (на 76 больше за сутки);

- в Николаевской области 36 новых случаев заболевания и 4 - выздоровления, сейчас болеет 354 человека (на 32 больше);

- в Одесской области 127 новых случаев заболевания, 17 человек выздоровели, сейчас болеет 3 714 человек (на 110 больше за сутки);

- в Полтавской области 12 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 19 - выздоровления, сейчас болеет 146 человек (на 8 меньше);

- в Ривненской области 138 новых случаев заболевания и 93 - выздоровления, сейчас болеет 2 100 человек (на 45 больше за сутки);

- в Сумской области 55 новых случаев заболевания и 1 - выздоровления, сейчас болеет 563 человека (на 54 больше);

- в Тернопольской области 115 новых случаев заболевания, 3 случая смерти и 64 - выздоровления, сейчас болеют 1 416 человек (на 48 больше);

- в Харьковской области 242 новых случая заболевания, 5 случаев смерти и 13 человек выздоровели, сейчас болеют 3 932 человека (на 224 больше, чем днем ранее);

- в Херсонской области 9 человек заболели и 1 умер, болеют 93 (на 8 больше);

- в Хмельницкой области 90 новых случаев заболевания и 16 – выздоровления, сейчас болеет 563 человека (на 74 больше за сутки);

- в Черкасской области 25 человек заболели и 19 выздоровели, сейчас болеют 302 (на 6 человек больше);

- в Черновицкой области 189 новых случаев заболевания, 4 человека умерли и 59 выздоровели, сейчас болеет 2 341 человек (на 126 больше за сутки);

- в Черниговской области 36 новых случаев заболевания и 1 случай смерти, сейчас болеет 728 человек (на 35 больше).

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро четверга, 20 августа, выявлены 2 134 новых случая инфицирования коронавирусом, 40 человек из числа ранее заболевших COVID-19 умерли, 704 выздоровели. Сейчас болеет 45 912 человек, что на 1 390 больше, чем днем ранее.