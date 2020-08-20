Нобелевский лауреат Алексиевич остается в Координационном совете белорусской оппозиции

Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич остается в составе президиума Координационного совета белорусской оппозиции хотя и не принимала участия в первом заседании.

"Светлана Александровна действительно не принимала участие во вчерашнем заседании по болезни. Но она не заявляла о выходе из совета", - сообщил "Интерфаксу" член президиума организации Максим Знак.

По его словам, Алексиевич находится на территории Беларуси.

"Она, как и все члены Координационного совета, физически находится в Беларуси", - сказал он.

Как сообшалось, Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в связи с созданием Координационного совета сторонников экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Дело возбуждено о по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 361 УК "по факту публичных призывов к захвату государственной власти или совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенном с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет".

Следственный комитет Беларуси принял к производству это уголовное дело. Следственная группа приступила к расследованию, сообщает госагентство БелТА.

Член президиума Координационного совета Максим Знак сообщила "Интерфаксу", что совет белорусской оппозиции выражает гражданскую позицию общества и продолжит работу, несмотря на уголовное дело.